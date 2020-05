Billiges Bildrätsel

deServiceplan realisiert für den Versandhändler redcoon.de eine Kampagne, die auf die physischen Vorzüge von Vorzeige-Frauen wie Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink setzt. Der Auftraggeber in dessen Wort-Bild-Marke Schärfe durch eine Chilli-Schote eingeschrieben ist, maximiert auf rustikale und naturbelassene Art und Weise seine Bekanntheit. Dennoch sind in in dem Spot und zwar in zumindest einem Einzelbild versteckte Hinweise auf eine andere aufmersamkeitsstarke Marke versteckt. Und zwar?