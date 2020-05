Billa-Facebook-Community wird sechsstellig

Billa lässt damit den großen Mitbewerber in Österreich Spar deutlich hinter sich.



"Im Zentrum unserer Social Media-Aktivitäten steht der aktive Dialog mit unseren Facebook-Fans", erklärt Billa-Vorstand Josef Siess angesichts der Überschreitung dieser Wegmarke. "Unsere Facebook-Präsenz ist Teil unseres Kundenservices. Kunden wollen ihre Erfahrungen teilen und gehört werden", ordnet er dem Forum seine strategische Bedeutung zu. Der Einzelhändler suche damit das "direkte Feedback", um die eigene Arbeit weiter zu entwickeln und erachtet die Rückmeldungen der Fans als "wertvoll".



"Damit können wir in Echtzeit auf Probleme und Wünsche unserer Konsumenten reagieren", erläutert Siess, der damit eine für Social Media-Aktivitäten eine paradigmatisches Handlungsprinzip reflektiert.



Facebook.com/ Billa.at wird in der Unternehmenszentrale von Social Media-Mitarbeitern betreut, die das Forum mit News und Informationen zu aktuellen Themen, Produkt-Informationen und Promotions beleben. Der Einzelhändler offeriert den Community-Mitgliedern beispielsweise eigene Coupons.



Billa betreibt noch die beiden weiteren Facebook-Communities "Billabuchkarriere" und "Sticker- und Pickerltauschbörse". Das Social Media-Engagement erstreckt sich darüber hinaus auch auf Twitter, Google+ und Pinterest.



atmedia.at