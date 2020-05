Bild feiert und verschenkt sich

Diesen Reichweite-"Leckerbissen" lassen sich Marken wie Volkswagen, Opel, Haribo, Lidl, Media Markt, Sky, A.T.U., Deutsche Telekom, Vodafone und O2 sowie die Deutsche Post, die für den Vertrieb dieser Sonderausgabe verantwortlich ist, nicht entgehen.



Donald Duck und Onkel Dagobert vom Micky-Maus-Magazin gratulieren mit "Wir sind Ente!".



Um die 41 Millionen Exemplare im Druck zu stemmen, wird diese Ausgabe an drei Standorten und auf 104 Produktionsstreckend produziert. In weiterer Folge wird die Auflage - würden die Exemplare übereinander gestappelt - die eine Höhe von 150 Kilometer ergäbe, samstag von 50.000 Zustellern, die dafür 1,8 Millionen Kilometer zurücklegen, verteilt.



Die erste Ausgabe der Bild erschien am 24. Juni 2012.