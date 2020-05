Bezirksblätter-Zuwachs

atDie Natur treibt im Frühjahr das Blätter-Wachstum. In der Regionalmedien Austria-Gruppe sprossen im Herbst am Stamm der Bezirksblätter Niederösterreich zwei neue "Blätter". Das Medien-Unternehmen startet in der Region Wien Umgebung, dem Speckgürtel der Bundeshauptstadt, in den Gemeinden Klosterneuburg und Purkersdorf zwei eigene Lokal-Ausgaben. Aus Sicht der Bezirksblätter Niederösterreich gliedert sich das Land nun in 29 Lokalmedien-Räume.