Bezirksblätter Niederösterreich schrumpfen Freizeit Journal

"Das kleinere Format verlangte nach einem neuen Layout", bestätigt Bezirksblätter Niederösterreich-Chefredakteur Oswald Hicker. Und dieses beschreibt er so: "Wir haben eine klare, moderne Seiten-Optik entworfen, die bewusst auf viele Weißräume setzt, um die tragenden Bilder noch mehr zu betonen". Als Leitfarbe wurde ein "frühlingshaftes Grün" gewählt.



Der Chefredakteur nennt das "Lesevergnügen" als zentrales Ziel aller im Relaunch angestellter Überlegungen zur Erneuerung und Adaption von Freizeit Journal. Denn, so Hicker, wer das Freizeit Journal liest, soll auf eine kleine Reise durch Niederösterr3eich mitgenommen werden.



Das Freizeit Journal erscheint in einer Auflage von 290.000 Stück und wird für die vier Viertel Niederösterreichs - Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel - mutiert. Darin werden Freizeit- und Urlaubstipps zu den vier Regionen vermittelt.