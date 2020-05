Beyoncé singt für Pepsi

In die Kooperationszeit der Softdrink-Marke und der Sängerin fällt der 2013 anstehende Launch ihres nächsten Albums sowie deren Halbzeit-Auftritt im Finale der Super Bowl am 3. Februar 2013, der von Pepsi gesponsert wird.



Beyoncé wird in einem neuen Live for Now-TV-Spot - dem fünften gemeinsamen Spot mit der Marke - zu sehen sein. Dessen erstes Airing ist für den Beginn des kommenden Jahres avisiert. Darüber hinaus wird die Sänger auf Print-, Out-of-Home- und Point-of-Sale-Werbemittel sowie einer eigens gestalteten Dose zu sehen sein. Das erste gemeinsame Kommunikationsprojekt realisierten die Vertragspartner im Jahr 2002.



Pepsi will im Zuge dieser Partnerschaft auch wieder seine Positionierung im Musik-Sektor untermauern und beispielsweise Musikschaffende in verschiedenen Märkten fördern. Aus dieser wechselseitigen Unterstützung von Musik und Marke erweitert sich PepsiCo ganz klare Absatz-Effekte.