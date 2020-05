Bertelsmann erwägt RTL Group-Anteilsverkauf

deDer derzeitige 92,3-Prozent-Anteil an der RTL Group könnte von Bertelsmann auf 75 Prozent reduziert werden. Ein etwaiger Anteilsverkauf hängt jedoch von idealen Kapitalmarkt-Bedingungen ab. Wovon wiederum die Erlöshöhe abhängig ist. Dieses frische Kapital will Bertelsmann wiederum in strategische Wachstumsgeschäft investieren, die das angepeilte Wachstum des Konzerns garantieren sollen.