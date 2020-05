Bergfex.at geht frisch präpariert in den Winter

Im Zuge der erfolgten Optimierung wurden die Bildgrössen und die Inhaltsdarstellung zeitgemässen Wahrnehmungsbedürfnissen angepasst. Daraus folgten wiederum strukturelle Content-Anpassungen, um das Service-Portal übersichtlicher und dargestellte Informationen ansprechender zu machen. Das Erscheinungsbild wurde auf technischer Ebene wiederum so entwickelt, um damit der Tiefenschärfe und Kontrast-Qualität von in Smartphones und Tablets verwendeten Retina-Displays gerecht zu werden.



Darüber hinaus ist die Navigation renoviert. Was von der Bergfex.at-Vorgänger-Version übrig blieb, ist die kleinteilige Darstellung von Tourismus-Angeboten, die an Classified-Portale erinnert. Die auch irgendwie "Markenzeichen" von Bergfex.at ist.



Nach dem Relaunch soll der diesjährige Wachstumsweg - Zugriffssteigerung von bis zu 30 Prozent pro Monat - auf jeden Fall fortgesetzt werden.



atmedia.at