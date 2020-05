Benetton-Kampagne ohne Anliegen

intNur Mode. Keine Provokation. Kein sozialpolitisches Anliegen. So ist Benetton in seiner Werbung zur Frühjahr-Sommer-Kollektion 2013. Ist der erste Eindruck. Kommuniziert wird Farbe, farbliche Vielfalt auf Produktebene und ein kosmopolitisches Team, dass Farbe in die Sujets mitbringt und sie auf zweierlei Ebene präsentiert. Und damit steckt doch wieder Politik in der Kampagne. Benetton ist ohne Zweifel eine politische Marke. Nur steckt die Politik mitunter nicht so sichtbar zwischen der Leidenschaft, der Offenheit und der Innovationsbereitschaft für Farbe.