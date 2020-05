Bendito Machine sucht Maschinisten

intJossie Malis schenkt uns die Kurzfilm-Serie Bendito Machine. In den vier Animationsfilmen - der vierte Teil Fuel the Machines ist soeben erschienen - wird technologischer Wandel, die damit verbundenen Hoffnungen und Befürchtungen sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft thematisiert. Malis hat vier bezaubernde Filme realisiert, in der eine Reihe von Fragen aufgeworfen werden. Und die jeder Zuschauer auch für sich beantworten soll. Um die Reihe fortzusetzen, braucht Malis Unterstützung. Und die soll er per Crowdsourcing und Kickstarter bekommen. Überzeugt euch selbst: