Ben Doro Dad gestalten Cuadros Online-Shop

atCuadros Lifestyle ist eine Inneneinrichtungsmarke, deren Produktportfolio auch via Internet vertrieben wird. Die Gestaltungsaufgaben des Online-Shops auf Cuadros-Austria.at oblagen Ben Doro Dad. Die Agentur übertrug den Anspruch des Unternehmens an die eigenen Produkte auf das Shop, um Stringenz in der Wahrnehmung des gesamten Angebots herzustellen.