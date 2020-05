Bekömmlichkeit, Wirkung, Wohlbefinden

at, ch // Diesen Effekten widmen sich Andrea Haslinger und Maria Schwarz bei Underberg. Haslinger, bislang in Österreich Marketingverantwortliche für die Digestif-Marke und für Schlumberger, wird in Zürich, am Sitz der Underberg AG, die Art-Direktion übernehmen. Sie ist künftig für die kreative Markenentwicklung nicht nur von Underberg sondern auch der Marken Asbach, Pitú und Schlumberger verantwortlich. Schwarz übernimmt das Senior Brand Management von Underberg in Österreich. atmedia.at