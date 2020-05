Bawag P.S.K. belebt den Automarkt

Im Zuge dieser Promotion sollen deren Teilnehmer virtuelle Autoschlüssel via Bawag-P.S.K.-Facebook-Community und Smartphones über die mobile Promotion-Page sowie symbolische Fahrzeug-Schlüssel, die es am Point-of-Sale gibt, sammeln.



Wie im Falle der Bawag P.S.K.-Promotion-Mechaniken Usus sollen sich die Teilnehmer Schlüssel gegenseitig schenken, um den Verbreitungsgrad und die Reichweite durch diesen viralen Stimulus zu erhöhen. Es geht darum so viele Schlüssel wie möglich zu sammeln. Die Sammel-Phase endet am 14. April 2013. Am 15. April sollen alle Schlüssel an einem Modell der Marke Ford ausprobiert werden. Denn ein Schlüssel öffnet das Fahrzeug und geht als Gewinn an dessen Besitzerin oder Besitzer.



Diese Promotion ist eine Realisierung von Holzhuber Impaction.