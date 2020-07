bauMax sagt Früh-Ja

Es geht - wie auch schon in den letzten Kampagnen - um´s schnellere, einfachere und bessere Fertigwerden. Und das Frühjahr ist ja traditionell die Zeit für Neugestaltung von Garten, Terrasse und Co., aber auch für alle nur denkbaren Renovierungen im Innen- und Außenbereich. Die in diesem Zusammenhang unumgängliche und immer wiederkehrende Frage des Ehe- oder Lebenspartners lautet: "Hast du eh schon daran gedacht,.....". Seelig der oder die, die früher daran gedacht haben und "Früh-Ja" sagen können. Zu sehen und zu hören in 5 TV-Spots, im Kino, Print, online, am POS und im Flugblatt.

Credits

Kunde: bauMax AG

Marketingleitung: Mag. Harald Schmidl

Werbeleitung: Karin Majkut

Agentur: Zum goldenen Hirschen Wien

Kreation: Alexander Zelmanovics, Hannes Böker, Dorotheé Bernhard, Michael Pelzl, Simon Pointner

Kundenberatung: Mag. Gerhard Martinek, Michaela Fischer, Ute Kronawetter

Filmproduktion: Sabotage Film

Regie: Niklas Weise