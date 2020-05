Bauhaus wird Vierschanzentournee-Hauptsponsor

Bauhaus erwarb bei Vermarkter Infront ein Sponsoring-Paket, das über die Vierschanzentournee hinaus und tiefer in den Skisprung-Weltcup 2012/13 hinein geht. Denn die Marke wird auch bei Wettbewerben in der Schweiz, Norwegen und Finnland auftreten und seinen Branding- und Werte-Transfer-Maßnahmen sowie der Wahrnehmungsmaximierung nachgehen. Dies wird durch einen von Infront verfolgten "kollektiven Vermarktungsansatz, nach dem Vorbild des FIS Ski Alpin Weltcups" realisiert.



Bauhaus dehnt damit sein Wintersport-Sponsoring - Eishockey, Biathlon, Bob/Skeleton - und das gesamte Sportsponsoring - hier kommt noch Fussball und Handball hinzu - aus, um die ganzjährige Präsenz zu komplettieren.



Theoretisch wird die Vierschanzentournee maßgeblich von vier Sponsoren getragen. Dies war in den letzten Jahren so. Damit würde noch ein Sponsor fehlen. Und die Zeit drängt. Am 28. Dezember beginnt das Turnier in Oberstdorf mit dem ersten Wettbewerb.



Angesicht des geänderten Vermarktungskonzeptes kann es jedoch auch sein, dass die Vierschanzentournee mit drei grossen Sponsoren - Bauhaus, engelbert strauss und Honda - deren Rechtepakete teurer aber dafür umfangreicher wurden, auf dieser Erlösebene der Tournee ihr Auslangen findet.



2012/13 geht die Vierschanzentournee mit, aus heutiger Sicht, den drei genannten, die gemessen an dem letzten Turnier, neue Sponsoren sind über die Bühne. Ob Jack Wolfskin, in den letzten Jahren Hauptsponsor, noch im Rennen ist, ist nicht ganz klar.



Die Vierschanzentournee 2012/13 läuft, angesichts der Ergebnisse des Wettbewerbs im Schweizer Engelberg am vergangenen Wochenende auf einen Zweikampf zwischen den österreichischen und deutschen Springern hinaus. Was wiederum den Reichweiten der Tournee in Deutschland gut tut, die nach den Erfolgsjahren von Sven Hannawald und Martin Schmitt und bis zum mittlerweile wirksamen Neuaufbau des Skisprung-Teams, unter den Erwartungen blieb.