Axe Apollo-Raummission ohne Rettungsschwimmer

Bemerkenswert ist, dass die junge Frau den Rettungsschwimmer wegen eines Astronauten mit Micky Mouse-Ohren verschmäht.



In Österreich löst dieser "Lifeguard"-Spot, ein 30-Sekunden-Werk von BBH, den derzeit laufenden "Fireman"-Spot ab. Darüber werden junge Feuerwehr-Männer in Österreich, bei denen der Spot nachweislich nicht gut ankommt, erfreut sein.



Axe Apollo ist, laut Unilever, "eine der größten Kampagnen in der knapp 30-jährigen Axe-Geschichte". Der Wirkung wird über den Werbedruck in den Media-Gattungen TV, Kino, Online, Out-of-Home, Ambient Media, Mobile, PR und POS aufgebaut.

Credits:

Auftraggeber: Unilever; Brand: Axe/Lynx;



Kreativagentur: Bartle Bogle Hegarty und Biscuit London; Audio-Kreation: human worldwide; Spot-Regie: Tim Godsall;



Adaption: Dokyo Hamburg - Kreation; Media Österreich: Mindshare Wien; PR Deutschland/ Österreich: COR Berlin, BuzzDriver.