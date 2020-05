Auto-Wette mit Hermann Maier

Der Moderator steht seinerseits pünktlich zur neuen Ausgabe in der Kritik. Stein des Anstoßes war ein Gespräch mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht in seinem Talk „ Markus Lanz“ am 16. Jänner. Kritiker monieren, er habe die Politikern unfair unterbrochen und starteten eine Onlinepetition mit dem Ziel, Lanz’ Sendungen im ZDF abzusetzen. Lanz räumte Fehler ein: „Wenn das energische Nachfragen zu rustikal und sogar persönlich war, dann bedaure ich das. Weil aber Frau Wagenknecht jemand ist, der sich sehr kraftvoll wehren kann und das auch tat, habe ich das in diesem Moment nicht so eingeschätzt.“ Er werde daraus lernen. Die Petition hatten am Freitag bereits 170.000 Menschen gezeichnet.