Auszeit für "Krone"-Kommentator könnte kurz sein

Eine Entwicklung, die nach Meinung Rainers aber auch positive Seiten hat: "Man muss dankbar sein, dass es keine klare Linie gibt. Die wäre sonst nämlich wesentlich härter." Darauf weist auch Medienwissenschafter Hausjell hin. Bei der Flüchtlingswelle rund um den Balkan-Krieg Anfang der 1990er-Jahre gab es in der " Krone" ein "einhelliges negatives Bild über Flüchtlinge", erinnert der Medienforscher. Als in Deutschland erste Flüchtlingsheime brannten, bezeichnete " Krone"-Publizist Humbert Fink Rassenhass als quasi-bürgerliche Tugend und Richard "Staberl" Nimmerrichter oder Michael Jeannée lieferten ein ständiges Grundrauschen zum Anti-Ausländerkurs des Blattes.

"Heute berichtet die ' Krone' viel differenzierter in der Flüchtlingsfrage. Wenn die ' Krone' jetzt aber wieder stärker in diese Lade greift, dann besteht die Gefahr, dass diese alte Stereotypisierung bei den Lesern wieder abgerufen wird", sagte Hausjell. Birós Kommentar habe diesem alten Stil der " Kronen Zeitung" entsprochen. "Dieser alte Stil war zwar mit Erfolg verbunden, aber man merkt jetzt auch in der ' Krone', dass dieser Erfolg nicht mehr so gesichert ist. Das hat weniger mit der Leserschaft, als mit der Wettbewerbssituation, den Gratiszeitungen und den neuen digitalen Angeboten zu tun. Es ist jedenfalls das erste Mal, dass in der ' Krone' jemand für so eine Berichterstattung Konsequenzen ziehen musste." Für den Kommunikationswissenschafter liegt das auch daran, dass die Redaktion seit dem Tod Hans Dichands "innerlich demokratischer geworden" ist.