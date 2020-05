Austria Presse Agentur übernimmt Gentics

Begründet wird diese Akquisition durch die APA damit, dass sich Gentics und das Medien-Unternehmen "ideal ergänzen". Beide Unternehmen könnten mit ihren jeweiligen Produkten und Services wechselseitig den Kunden Wachstum auf Vertriebsebene generieren. So wird die Gentics-Produktpalette in die Services von APA-IT integriert. Neben diesen Synergie-Potenzialen sollen künftig auch Innovationen, basierend auf den Kompetenzen der beiden Unternehmen, realisiert werden.



Gentics bleibt eigenstädig und wird auch vom derzeitigen Führungsteam bestehend aus Alexander Szlezak, Klaus Schremser und Haymo Meran geführt. Die APA entsendet Günter Kaminger als den den Eigentümer vertretenden Geshäftsführer in das Unternehmen.