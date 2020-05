Auf der Kostenbremse

de // Die Verlagsgruppe Holtzbrinck justiert die Kostenstrukturen verschiedener Unternehmensprojekte. Wie gestern bekannt wurde, wird der Versuch das Nachrichten-Portal Zoomer.de zu etablieren nach etwa einem Jahr abgebrochen und Ende Februar eingestellt. Und beim Handelsblatt soll es zu Adaptierungen der Blattstruktur kommen. Die Tageszeitung wird in zwei Bücher geteilt. Der beigelegte und im Tabloid-Format erscheinende Finanzteil wird wieder in die Zeitung integriert. Die Überlegungen das "Handelsblatt" in dem von der "Frankfurter Rundschau" bekannten Format zu drucken, sind dagegen vom Tisch.