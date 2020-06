Erster Einsatz der neuen Hofdame

Die mittlerweile zweifache Mutter kann sich dabei auf ihre vielfältige Moderationserfahrung stützen. In den 1980er-Jahren begann sie als Jugendliche beim ORF, moderierte dann ab 1994 zehn Jahre lang das nach ihr benannte Talk-Format " Arabella" bei ProSieben. 2002 führte sie "Starmania" zurück zum ORF, präsentierte darüber hinaus den Opernball und den Life Ball und weitere Shows in Österreich und Deutschland. Ganz jungen Zusehern ist sie zudem auch vom "Kiddy Contest" bekannt, dessen 20-Jahr-Jubiläum sie übrigens am 8. November in der Wiener Stadthalle präsentieren wird.

Zuvor, ab September, geht es aber 20 Folgen lang bei ATV um Bauern, Land, Liebe und Leute. "Ich hatte schon viele nette Begegnungen, die Bauern haben sich alle auf meinen Besuch gefreut und sich und ihre Höfe von der besten Seite gezeigt. Ich war immer gespannt darauf, den Bauern und sein Umfeld kennenzulernen und dabei auch seine Gedanken zur Traumfrau oder dem Traummann zu erfahren. Und man hat gemerkt, dass sie alle wirklich ernsthaft auf der Suche nach dem Partner fürs Leben sind", betont Kiesbauer.

So wie viele Städter und wohl auch Bewerberinnen träumt auch Kiesbauer vom beschaulichen Landleben. "Doch auch ich habe gerade auf der Hof-Tour wieder mitbekommen, wie viel Arbeit es ist so einen Hof zu bewirtschaften – das darf man keinesfalls unterschätzen."