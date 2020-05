Apple verkaufte 15,4 Millionen iPads

intDer Konzern hat leicht Jubeln. Apple berichtet von Rekord-Absatzzahlen im ersten Quartal seines Geschäftsjahres. Dieser Berichtszeitraum entspricht dem kalendarisch vierten Quartal und somit der Weihnachtsgeschäftsphase in einem Teil seines globalen Marktes. In diesem Zeitraum lukrierte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 46,33 und einen Netto-Gewinn von 13,06 Milliarden US-Dollar.