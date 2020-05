Apple erwirtschaftet im Quartal mehr als Google im Jahr

int54,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete Apple mit einer überschaubaren Produkt-Palette im ersten, am 29. Dezember 2012 abgeschlossenen Quartal des Wirtschaftsjahres 2013. Google bilanzierte für 2012 50,2 Milliarden Dollar Umsatz. Apple machte mit iPad, iPhone, etc. in den drei Monaten eine Netto-Quartalsgewinn in Höhe von 13,1 Milliarden Dollar während Google das Wirtschaftsjahr mit 10,7 Milliarden Dollar Netto-Gewinn abschloß. Das heißt wiederum, dass Apple im Berichtszeitraum pro Woche 4,2 Milliarden Dollar Umsatz und knapp über eine Milliarden Netto-Gewinn erwirtschaften konnte.