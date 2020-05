Apple-Dominanz bröckelt

Erklärungen sind überflüssig. Die Einflüsse in diesem Markt durch Endgeräten wie dem Amazon Kindle Fire sind abzuwarten. Samsung erzielt mit seinen Tabs "Achtungserfolge".



Im Smartphone-Markt kann das iPhone kundenseitig mit Bedienbarkeit, Design und dem App-Store so überzeugen, dass einmal die Post-Sales-Zufriedenheit als "extrem hoch" und die Wiederkaufsbereitschaft des Endgeräts als "überdurchschnittlich gut" bewertet wird. Dazu kommt, dass die Mitbewerber der iPhone-Magie wenig entgegenzusetzen haben und 27 Prozent der jetzigen Smartphone-Nutzer anderer Marken und Anbieter "beim nächsten Mal ein iPhone kaufen wollen".



Durchschnittskunden werden, so Goldmedia, zu Android- und Windows Phone-betriebenen Smartphones greifen. Ihnen ist der iPhone-Preis zu hoch. Weiters ist das Android-Smartphone-Angebot umfangreicher. Die Windows Phone-Durchdringung kann wiederum von Verbreitung von stationären Windows-Rechnern profitieren.