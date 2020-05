Apple-Demontage in vollem Gange

intUnter- und nicht-erfüllte Erwartungen lasten mittlerweile auf Apple und Tim Cook. Das unternehmerische Erbe Steve Jobs, Marken- und Produkterwartungen auf höchstem Niveau zu erfüllen und wegweisende Visionen zu verkaufen, schlägt nun am Kapitalmarkt in Desillusionierung und Enttäuschung um. Apple-TV-Gerät ist keines in Sicht. Als Spekulations-Almose liefert der Konzern das als iWatch gehandelte Endgeräte. Nutzt auch nichts. Apple verliert in fünf Monaten 419,2 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Und sinkt gegenwärtig unter den Wert den Google am 21. Februar 2013 hatte.