Apple bekommt mehr Wettbewerbsdruck zu spüren

In dieses Bild einer möglichen "Apple-Krise" passt die Marktanteilsentwicklung im globalen Smartphone-Markt. Dort zeigt sich, dass im vierten Quartal die Android-Verbreitung gegenüber dem vierten Quartal 2011 einen Sprung machte und Google die Herrschaft im Smartphone-Markt übernommen hat.



An solchen Punkten muss daran erinnert werden, dass dem iPhone, das hier den Smartphone-Marktanteil repräsentiert, einer Flut an Android-Endgeräten gegenübersteht. Der hier unzubringende Vergleich Masse gegen Klasse ist rhetorisch zutreffend aber auf Produktebene als Relativierung von Qualität falsch.