App-Zahlungsbereitschaft wird grösser

Diese Smartphone-Durchdringung von App beziffert der Verband wiederum mit 21 Millionen Deutschen, die diese mobilen Services für ihre Zwecke nutzen.



Unter den Beziehern zu bezahlender Apps sind fünf Prozent als regelmässige Käufer ausgewiesen. Im Schnitt geben Käufer in Deutschland im Schnitt "etwas mehr als 21 Euro" für ihre Apps aus und sind bereit bis an ein durchschnittliches Preis-Maximum von 7,64 Euro zu gehen.



Als Grund für den Kauf einer App wird die "Umgehung der Anschaffung eines teureren Gerätes" genannt. Wie beispielsweise Navigationsgeräte oder Babyphones.



Im Falle von Games, die essentiell für die Smartphone-Nutzung sind, liegt die Zahlungsbereitschaft unter jener für die zuvor erwähnten Nutzwert-Apps. Im Durchschnitt werden in Deutschland 14 Euro pro Jahr für Gaming-Apps von den zahlenden App-Nutzern ausgegeben. Die Preis-Obergrenze beläuft sich hier auf 2,31 Euro pro Game.