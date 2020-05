App-Hilfe gegen Langeweile

atFür berufstätige Menschen und all jene, die unter chronischer Zeitnot leiden, ist diese App vielleicht nichts. Beziehungsweise nur unter der Voraussetzung, dass man Inspiration für Aktivitäten sucht, die einem selbst nicht einfallen würden. Tailored Apps packt in die Mach Was!-App 150 Tipps, um Sonntags- oder Wochenend-Müßiggang zu vertreiben. Per Zufall kommen Hinweise darauf, etwas zu tun. Die App eignet sich fast schon zum privaten Gesellschaftsspiel. Auch wenn sich nicht alle Tipps vielleicht umgehend in die Tat umsetzen lassen.