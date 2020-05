APA-Mobile-Publishing-Gründung nimmt Betrieb auf

In dpa-digital services werden Kompetenzen der beiden Nachrichten-Agenturen synergetisch zu Medien-Produkten verschmolzen und vermarktet.



Der Produktkosmos des Unternehmens dreht sich um die Optimierung von Tageszeitungsdarstellungen auf Tablets, um sogenannte "Instant Apps", die als Transformation von Sonderpublikationen, Beilagen und Wochenzeitungen in Apps definiert sind sowie um die Realisierung von "Feed-orientierten Inhalten" für deren Nutzung via Smartphones und Tablets.



dpa-digital services wird vom dpa-infocom-Geschäftsführer Meinolf Ellers und dem für Multimedia-Lösungen in der APA-IT verantwortlichen Günter Kaminger geführt.