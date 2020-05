APA importiert Associated Press-Inhalte

Die APA intensiviert für diese Angebotserweiterung ihre Zusammenarbeit mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Diese besitzt die Vermarktungsrechte an den Associated Press-Inhalten im deutschsprachigen Raum.



Parallel zur APA vertreibt die dpa ebenfalls ab 1. Februar 2013 die zuvor genannten Text- und Bild-Angebote der US-Nachrichten-Agentur in der Schweiz. Dort ist Schweizerische Depeschenagentur (sda) die Abnehmerin und Vertreiberin dieses Portfolios an aktuellen Nachrichten. Parallel dazu übernimmt die sda die Vermarktung von dpa-Diensten in der Schweiz und in Liechtenstein.