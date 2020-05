at // Angela Fritz wurde zur Sprecherin des Österreichischen Werberates gewählt. Die Leiterin des Departments "Wirtschaft & Medien" an der Fachhochschule St. Pölten wird während der Beurteilungsprozesse des Werberates als Mediatorin fungieren. Darüber hinaus koordiniert sie in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des Vereins die Tätigkeit des Gremiums und wird die Beurteilungsergebnisse in der Öffentlichkeit vertreten. atmedia.at