Amazon ist umsatzstark und gewinnschwach

intAmazon beendet das, bedingt durch das Weihnachtsgeschäft, starke vierte Quartal mit einem erwirtschafteten Netto-Umsatz in Höhe von 21,3 Milliarden US-Dollar und das Wirtschaftsjahr mit 61 Milliarden Dollar Netto-Umsatz. Beide Ergebnisse liegen mit 23 - viertes Quartal - und 29 Prozent weit über den in den Vergleichszeiträumen 2011 erwirtschafteten Umsätzen. Dafür sank der Netto-Gewinn im vierten Quartal um 45 Prozent auf 97 Millionen Dollar. Und nach einem Gewinn von 631 Millionen Dollar im Jahr 2011 steht nun ein Verlust von 39 Millionen Dollar in der Bilanz des Online-Vollsortimenters.