Auf Flughöhe

Dieser hatte den, schwierige Zeiten durchleidenden Titel Ende letztes Jahres übernommen. Daraufhin hatte Kurt Molzer, der nach Boden von 2007 bis Ende 2009 Chefredakteur des Titels war, mit Burn-out die Segel gestrichen. Die österreichische Sinonmedia bemüht sich derzeit Penthouse wieder flott zu bekommen. So wurde die Redaktion von München nach Wien transferiert. In München bleibt ein Redaktionsbüro. Weitere Büros in Hamburg und Berlin sind geplant. Die Penthouse-Expansion steht ebenfalls auf dem Plan. Dazu hat Sinonmedia die Zusammenarbeit mit dem Penthouse-Gründer Mark Petri aufgenommen. Er soll die Expansion und das Anzeigenmarketing in neue Bahnen lenken. Und wer könnte Boden, der bereits von 2005 bis 2007 Penthouse-Chefredakteur war, folgen? Molzer vielleicht. Er ist Wiener und könnte sich nach der mehrmonatigen Erholungsphase wieder auf den Titel stürzen und so wie zuvor nahezu alle Beiträge schreiben.