Almdudler justiert Markenwahrnehmung

Mit der TV-Kampagne intensiviert das Unternehmen die Wahrnehmung der Markenwerte, insbesonderes des Images, in Österreich und stimuliert die Kaufbereitschaft im Markt.



Parallel dazu ist in diese Kommunikationsoffensive die Markteinführung des Produktes "Almradler" eingebettet. Das Biermisch-Getränk erweitert das Almdudler-Produktportfolio. Als dessen Zielgruppe sind "junge und urbane Almdudler- und Limonaden-Trinker, Frauen und Almdudler-Liebhaber" definiert. Der Almradler wird in eigenen TV-Spots beworben.



Als kleines und für die Wahrnehmung im Markt nicht ganz unwesentliches Detail darf der Etiketten-Relaunch verstanden werden. Almdudler geht von der bisherigen Nüchternheit ab und will mit den neuen Etiketten mehr Emotion, Sympathie und Jugendlichkeit vermitteln.