Alegria-Auftritt mit Max Mondel

Die "einfach fröhlichen Schuhe" wurden 2008 vom kalifornischen Schuhproduzenten Peppergate Footwear in den USA eingeführt und sind seither auf Expansionkurs. In Österreich und Slowenien werden sie von Sinnergy vertrieben. Mondel betreut Sinnergy mit klassischer Medienarbeit. Gemeinsam mit seiner Öffentlichkeitsarbeit soll die Marke Alegria in der ersten Marktphase bekannt gemacht werden.



