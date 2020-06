Aigelsreiter neuer Chefredakteur

"Mit Hannes Aigelsreiter übernimmt einer der anerkanntesten Journalisten des ORF die Leitung einer der wichtigsten und erfolgreichsten Redaktionen des Hauses", so Wrabtz in der Aussendung. Mit Aigelsreiter werde die Radioinformation als Säule des österreichischen Qualitätsjournalismus ihren erfolgreichen Weg erfolgreich fortsetzen. Auch Amon streute dem designierten Chefredakteur Rosen, er sei "sowohl Garant für die Absicherung der hervorragenden Qualität der ORF-Radio-Information als auch für den weiteren Ausbau der Informationskompetenz".



Aigelsreiter selbst bezeichnete es als seine wichtigste Aufgabe, "unabhängigen und glaubwürdigen Radio-Qualitätsjournalismus mit den besten Journalist/innen dieses Landes täglich sicher zu stellen und weiter zu entwickeln". Der Niederösterreicher wurde am 16. April 1964 in Lilienfeld geboren und ist seit 1989 beim ORF, wo er als Reporter und Redakteur im ORF Landesstudio Niederösterreich begann. Sechs Jahre später wechselte er als Fernsehreporter zu "Willkommen Österreich" und kam 1997 ins Ressort der Radio-Innenpolitik. 2002 wurde er zum Innenpolitik-Ressortleiter der Radio-Hauptabteilung "Information" bestellt, im Jahr 2011 war er als Ö1-Infochef für die Radio-Journale verantwortlich.