adworx-Expansion

at // Nein, adworx macht keine Filiale in Graz, Salzburg oder München auf. In Bratislava auch nicht. Der Online-Vermarkter baut sein Werbeträger-Portfolio und das dieses betreuende Team aus. So kann man bei adworx die Reichweite und eine Palette an Werbeformen für das soeben relaunchte upclive.at und der Plattform saubereAutos.at buchen. In der adworx-Verkehrsleitzentrale werden Tanja Zlabinger und Peiji Zhou in das Traffic-Management eingeweiht und auf eine Karriere in der Online-Branche vorbereitet. atmedia.at