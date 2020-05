adRom akquiriert i-magazine AG

at, chadRom, in Vorarlberg ansässiger, international tätiger E-Mail-Marketing-Riese, expandiert im Markt-Segment Social Publishing. Diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit erfolgt mittels Akquisition der in Diepoldsau in der Schweiz, knapp hinter der Vorarlberger Grenze, ansässigen i-magazine AG. Norbert Rom erwirbt ein auf E-Paper-Lösungen spezialisiertes Unternehmen sowie die Portale iMagMail, Reisemagazin.com, YouBuy.com und Yumpu.com.