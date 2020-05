Adoption für die WAZ

deFolgende Begebenheit könnte, wenn sie so stimmt, wie vom manager magazin kommuniziert, aus dem Lehrbuch für Machterhaltungsstrategien und aus der Rubrik der unüblichen Maßnahmen entnommen sein. Rechtsanwalt Stephan Holthoff-Pförtner, seit einem Jahr im Besitz von 16,66 Prozent an der WAZ und kinderlos, adoptiert seinen Kollegen Georg Scheid. Dabei handelt es sich einerseits um eine steuergünstige Nachfolge-Regelung und andererseits um einen Effekt aus dem WAZ-Gesellschaftsvertrag, in dem fixiert ist, dass WAZ-Beteiligungen nur an Familien-Angehörige weiter gegeben werden können.