Adaffix schafft mobile Privatsphäre

Der Secnu-Schutz beginnt mit der Registrierung auf Secnu.at und der darauf folgenden Zuteilung einer 0900er-Nummer. Diese kann dann bedenkenlos verteilt werden. In weiterer Folge trennt sich die Spreu vom Weizen, da Secnu-Kontakte Anrufern 1,09 Euro pro Minute kosten. Gleichzeitig verdient die angerufe Person mit einer solchen Nummer 0,25 Euro pro Anruf. Woraus sich, wie Adaffix-Gründerin und -CEO Claudia Dreier-Pöpperl erklärt, ein "neuartiges Social Business-Modell" ableitet".



Dieser Service wird von Adaffix auch in Form einer App Android- und Apple-Nutzern zur Verfügung gestellt.



Mit Menschen mit denen man in enger Verbindung steht oder die kein Verbreitungsrisiko darstellen, bleibt die Verbindung über die gewohnte Kontaktnummer aufrecht.