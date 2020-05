Achtzig Prozent Internet-Durchdringung und -Nutzung

Geschlechterspezifische Unterschiede in der Internet-Nutzungsintensität werden erst unter den Onlinern im Alter von 55 bis 74 Jahre sehr deutlich. Hier sind 61 Prozent der Männer und 42 Prozent der Frauen am Netz. Über die gesamte Online-Bevölkerung in Österreich hinweg betrachtet, zeigt sich ein geringer Verbreitungs-Unterschied. 76 Prozent der Frauen und 84 Prozent der Männer sind 2012 online.



Und wer sind die NOnliner in Österreich? 50 Prozent der Netz-Absenten sind Haushalte in der nur eine Person lebt. In zwei Drittel dieser Haushalte leben alleinstehende Frauen und 73 Prozent der Menschen in Internet-freien Haushalten sind älter als 55 Jahre. In 77 Prozent der NOnline-Haushalte soll das Internet auch nicht einziehen. Als Gründe für den Verzicht auf das Web werden "fehlende Kenntnisse, hohe Anschaffungs- und Betriebskosten, Vorbehalte aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen" sowie "die Internet-Nutzung anderswo" genannt.



Und Online eingekauft wird von mittlerweile 49 Prozent der 16- bis 74-jährigen Onliner in Österreich. 2003 betrug dieser Anteil 11 Prozent. Unter den 25- bis 34-Jährigen Onliner beträgt der Shopper-Anteil 71 und unter den 35- bis 44-Jährigen 64 Prozent. 52 Prozent der Männer und 45 Prozent kaufen im Internet derzeit ein. Und was wird gekauft:

Kleidung, Sportartikel - 56,5 % - 51,8 % Männer/62,0 % Frauen; Reisen, Tourismusprodukte - 54,9 % - 53,0 %/57,2 %; Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, E-Books - 48,3% - 43,6 %/53,8 %; Event-Tickets - 40,0 % - 39,1 %/41,2 %; Elektronische Geräte - 33,9 % - 48,7 %/16,8 %; Filme, Musik - 30,6 % - 30,7 %/30,5 %; Computer-Software (inkl. Games, Software-Updates) - 29,4 % - 40,8 %/16,3 %; Haushaltsgüter (wie Möbel , Spielzeug , etc.) - 29,2 % - 30,5 %/27,6 %; Computer-Hardware - 23,5 % - 36,2 %/9,0 %; Telekom-Waren oder -Services - 12,7 % - 17,3 %/7,5 %; Lebensmittel , Tagesbedarfsgüter - 11,6 % - 11,7 %/11,5 %.

Quelle: Statistik Austria; Befragungszeitraum: April bis Juni 2012; Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren