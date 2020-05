Absolut straßentauglich

Die Gewista-Rolling Boards wurden als Werbeträger gewählt, weil, wie Claudia Fugger von der Mediaagentur Initiative erklärt, sie "viel Platz zum Präsentieren bieten" und die "übergroßen Flaschen am Fuss des Werbeträgers zusätzlich zu den rollierenden Sujets auffällige Akzente setzen".



Die Sujets bestechen durch die optische Opulenz und laden zum Hinschauen ein. Die Kampagne und die Mediaplanung sind mit Bedacht umgesetzt worden. Und auch an der Absicht, Awareness für die Spirituosen-Marken herzustellen und darauf hinzuweisen, dass sich die Absolut Limited Edition in den kommenden vorweihnachtlichen Wochen auch zum Verschenken eignet, gibt es nichts auszusetzen.



Trotzdem stellt sich mit dieser Out-of-Home-Kampagne die Frage, ob sich Spirituosen und Verkehrssicherheit nicht auch widersprechen? Und ob die Schönheit und Ästhetik der Marke Absolut Vodka nicht in anderen Umfeldern besser wirken als an herbstlich trüben und tristen Kreuzungen sowie Stadtein- und -ausfahrten?



atmedia.at