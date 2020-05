AboutMedia untersucht die Ad Visibility

atDas Spannungsfeld Qualität im Online-Display-Marketing erweitert sich derzeit um Sichtbarkeitsfaktoren von Werbemittel. Deren Werbewirkung und effektiver Einsatz in Kampagnen hängt klarerweise von Rezeption in Zielgruppen also der Wahrnehmung, die auf Sichtbarkeit beruht, ab. Es geht, wie es im Fach-Jargon heißt, um Ad Visibility und die Ad View Time. Der Vermarkter AboutMedia geht nun der Ad Visibility der Werbeflächen im vermarkteten Werbeträger-Netzwerk nach.