AboutMedia engagiert Jonas

Jonas kommt von sms.at, dem Vorgänger-Unternehmen von Up to Eleven. In seinen Verantwortungsbereich bei AboutMedia gehört neben der Auftraggeber-Betreuung auch die Entwicklung und der Vertrieb von Vermarktungsprodukten im gesamten deutschsprachigen Markt. Weiters obliegt seinen Steuerungsaufgaben die Positionierung von Online- und Mobile-Kampagnen im Werbeträger-Netzwerk seines neuen Arbeitgebers.



Jonas ist seit 2007 in der Online-Wirtschaft tätig. Sein Weg führte über T-Online.at und sms.at zu AboutMedia. Bei sms.at war er zuletzt Teamleiter Media Sales.



atmedia.at