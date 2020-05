A1 schart Engel um sich

Die A1-Engel tun ihr absatz- und verkaufsförderndes Werk in den Medien TV, Print, auf City Lights und am Point-of-Sale.



Der akustische Beitrag, der in A1-Spots meistens eine zentrale Rolle für die Wahrnehmungs- und Erinnerungsleistung einer Kampagne spielt, kommt von Ping Ping, einem Seiten-Projekt des österreichischen Musikers Hubert Mauracher und ist der im November 2010 erstveröffentlichte Song Skin.

Credits:

Auftraggeber: A1 Telekom Austria; Brand: A1; Bereichsleitung Marketing Communications: Tanja Sourek; Leiterin Kampagnen-Management: Claudia Huber; Kampagnen-Manager: Mario Albrecht, Alexandra Wasserbauer;



Agentur: Nitsche Werbung;

Filmproduktion/Animation: Karin Novotny GmbH; Die Basis; Regie: Luzian Schlatter;

Tonstudio: SteinHof Musikproduktion;



