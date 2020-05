850 Euro sind auch in Thailand kein Vermögen

Viele Europäer träumen davon, ihren Lebensabend im Paradies zu verbringen. Beziehungsweise in einer Weltgegend, die sie dafür halten: Thailand zum Beispiel. Doch was aus der Entfernung so schön aussieht, erweist sich dann oft als problematisch. In seiner „ Weltjournal“-Reportage „ Thailand – Altern im Paradies“ (22.30 Uhr, ORF 2) zeigt Alexander Steinbach Menschen, die sich ihren Traum verwirklicht haben. Die deutsche Pensionistin Ute Schultz zum Beispiel setzt alles auf eine Karte und bucht ein One-Way-Ticket nach Thailand. Doch die Enttäuschungen lassen nicht lange auf sich warten: Das Wohnen in der Seniorenresidenz gefällt ihr nicht und sie muss realisieren, dass man mit 850 Euro Mindestrente auch in Thailand keine großen Sprünge machen kann.

Anschließend zeigt ORF 2 „ Weltjournal +: Liebe mit 60 gesucht“ (23.00 Uhr). Nili Tal, Filmemacherin und fünffache Großmutter aus Israel, begibt sich auf Partnersuche im Internet und filmt ihre amourösen Abenteuer selbst mit – ein Streifzug durch die Männerwelt in Israel und den USA. Mit offenherzigen Gesprächen und der Erkenntnis, dass Partnersuche in späteren Jahren sehr schwierig sein kann.