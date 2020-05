2013, das Jahr des Content Marketings

Das zeigt eine von Econsultancy und Responsys angestellt Analyse zu Marketing-Investitionsabsichten in Unternehmen.



Wie das Chart zeigt, planen 70 Prozent der dafür befragten 834 Marketing-Manager von in Europa ansässigen Unternehmen und Agenturen, ihre Content Marketing-Budgets zu erhöhen. Dahinter rangiert die Ausweitung von Search Engine Optimization, E-Mail-Marketing, Social Media und Mobile Marketing. Die Bereitschaft weiterhin in Display Advertising zu investieren sinkt. In diesem Bereich des Digital Advertising liegt auch die höchste Bereitschaft die Budgetmittel zu reduzieren.



Diese Priorisierung erfolgt auf dem Hintergrund einer generellen von drei Viertel der Marketing-Entscheider angestrebten Erhöhung der Digital Advertising-Ausgaben.



Allerdings werden etwaige Budget-Entscheidungen zugunsten von Content Marketing und Social Media im Wissen um unklare Return-on-Investment (ROI)-Faktoren gemacht. 26 Prozent der von Econsultancy und Responsys befragten Marketing-Manager klassifizieren den mit Content Marketing erzielten ROI als "gut". Im Falle der Social Media-Kommunikation bewerten 17 Prozent der Marketing-Entscheider den ROI als gut.



Deutliche höher ist ROI-Zufriedenheit mit Affiliate und Display Marketing. 33 und 32 Prozent der Marketing-Manager attestieren diesen beiden Online-Marketing-Disziplinen Profitabilitätsrelevanz. Und beweisen damit Ambivalenz. Denn die Investitionsabsichten in diesen beiden Marketingfeldern sind eher bescheiden.