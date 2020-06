Athen: Neue Regierung vor Herkulesaufgabe

Wie hart das Leben für manche Griechen inzwischen geworden ist, zeigte am Mittwoch eine Szene am Rande eines Parks in Athen: Hunderte Arbeitslose und Pensionisten versammelten sich, um bei einer Verteilaktion kretischer Bauern umsonst Gemüse zu ergattern. "Es ist wie in Zeiten des Weltkrieges. Ich schäme mich, wie ein Bettler hier rumzustehen", sagte ein 82-Jähriger gegenüber Journalisten.

Die Arbeitslosigkeit liegt derzeit bei fast 23 Prozent, beinahe ebenso viele Griechen gelten als arm.