Athen führt reichen Steuersünder vor

A m 11. März wird Lavrentis Lavrentiadis 40 Jahre alt. Den Champagner wird er wohl eher nicht an seinem bescheidenen offiziellen Wohnsitz in Athen trinken. Denn sein Vermögen wird in der Schweiz, in Liechtenstein, in Singapur und im Libanon gesucht. Griechische Steuerfahnder haben dem gefeierten Starunternehmer diese Woche drei Schweizer Konten mit über 160 Millionen Euro gesperrt, berichtet das Handelsblatt.

Lavrentiadis ist der Sohn einer der großen Unternehmerfamilien des Landes. Er und seine Freunde sollen laut griechischer Zentralbank mindestens 700 Millionen Euro ins Ausland verschoben und sich vor griechischen Steuerbehörden als quasi mittellos ausgegeben haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Lavrentiadis sieht sich – wie andere reiche Griechen, die dem Staat insgesamt 15 Milliarden Euro schulden sollen und deren Namen im Jänner im Internet veröffentlicht wurden – als Opfer einer Kampagne.