Asfinag erzielt Überschuss, kommende Jahre werden schwieriger

Der Verkehr auf Österreichs Schnellstraßen und Autobahnen ist im Vorjahr um 1,6 Prozent angestiegen . Die Asfinag erzielte um 0,4 Prozent mehr Mauteinnahmen und kam mit seinem dadurch erhöhten Budget so gut aus, dass ein Jahresüberschuss von 734 Millionen Euro erzielt wurde. "Das ist das Zeichen einer sehr guten Performance", sagt Finanzvorstand Herbert Kasser bei der Präsentation der Jahresbilanz 2024 am Dienstag.

Ihre Investitionsfreudigkeit sieht die Asfinag als wichtigen Konjunkturimpuls in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die seien im Übrigen auch an gesunkener Lkw-Fahrleistung um 1,4 Prozent klar erkennbar, sagt Kasser. In den kommenden Jahren werden die Investitionssummen weiter steigen , prognostiziert Bau- und Betriebsvorstand Hartwig Hufnagl, denn: "Die Babyboomer unter den Autobahnprojekten kommen an das Ende ihres Lebenszyklus."

2025 sind 1,7 Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen. "In den Folgejahren werden wir die Schallmauer von 2 Milliarden Euro durchbrechen", kündigt Kasser an. "Das wird in zunehmende Verschuldung münden." Investiert wird aber nicht nur in Fahrbahnen und Bauwerke, sondern auch in Digitalisierung, nachhaltige Investitionen und die Energieversorgung.

Artenschutz und Autarkie bei Stromversorgung

63 Millionen Euro fließen in den kommenden fünf Jahren etwa in Grünbrücken. "Straßen haben eine Barrierewirkung für Wildtiere. Unsere Investitionen in diesem Bereich sind ein Beitrag, um die Artenvielfalt in Österreich aufrecht zu erhalten", sagt Kasser. In Lärmschutz für Menschen, die neben Autobahnen leben, fließen von 2025 bis 2030 über 600 Millionen Euro.

Bis 2030 soll aber auch die Ladeinfrastruktur für E-Lkw und E-Autos stark ausgebaut werden. Außerdem werden weitere Wasser-, Solar- und Windkraftwerke errichtet. Bis 2030 will sich die Asfinag bilanziell vollständig selbst mit Strom versorgen können. Der aktuelle Kraftwerkspark kommt auf rund 14 Megawatt Leistung. 100 Megawatt sind das ungefähre Ziel. In den kommenden Jahren sollten also an vielen Stellen neue PV-Anlagen neben Autobahnen aus dem Boden sprießen. Das ambitionierte Ziel will man auch mit Hilfe von Partnerunternehmen erreichen, die Anlagen auf eigene Kosten errichten und Standortmiete in Form von Stromlieferungen zahlen.